PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Braunlage

Goslar (ots)

Braunlage: Am 16.04.2026 kam es in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Straße "Am Brandhai" in Braunlage. Vermutlich wurde beim Rangieren vor einer Grundstückseinfahrt der ordnungsgemäß abgestellte schwarze BMW mit bulgarischem Kennzeichen beschädigt. Der Schaden wird von den eingesetzten Beamten aktuell auf 1.000EUR geschätzt. Ohne seinen Pflichten nachzukommen verlässt der Unfallverursacher den Unfallort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 14:16

    POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 20.04.2026

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit verletzter Person Langelsheim. Am Montagmorgen um 08:22 Uhr ereignete sich in Astfeld an der Kreuzung Hüttenweg / Unter den Schlacken ein Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Pedelec schwer verletzt wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0, zu wenden. Torsten Schmidt Polizeihauptkommissar Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.04.2026

    Goslar (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich in Wolfshagen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 00.25 Uhr befuhr eine 18-jährige Seesenerin mit ihrem Audi A3 die Straße Im Tölletal von Langelsheim nach Wolfshagen. Kurz hinter dem Ortseingang Wolfshagen kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf der regennassen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren