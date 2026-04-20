Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Braunlage

Goslar (ots)

Braunlage: Am 16.04.2026 kam es in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Straße "Am Brandhai" in Braunlage. Vermutlich wurde beim Rangieren vor einer Grundstückseinfahrt der ordnungsgemäß abgestellte schwarze BMW mit bulgarischem Kennzeichen beschädigt. Der Schaden wird von den eingesetzten Beamten aktuell auf 1.000EUR geschätzt. Ohne seinen Pflichten nachzukommen verlässt der Unfallverursacher den Unfallort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

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