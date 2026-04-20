Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.04.2026

Goslar (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich in Wolfshagen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 00.25 Uhr befuhr eine 18-jährige Seesenerin mit ihrem Audi A3 die Straße Im Tölletal von Langelsheim nach Wolfshagen. Kurz hinter dem Ortseingang Wolfshagen kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf der regennassen Straße nach links von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Hierbei wurden die Fahrerin und ihr 17-jähriger Beifahrer aus Langelsheim verletzt und dem Krankenhaus Goslar zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell