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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der B 242 ("Harzhochstraße") - Zeugen gesucht

Goslar (ots)

Am 18.04.2026, um 15:05 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 242 zwischen dem Oderteich und der Bundesstraße 4 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Wolfenbüttel schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 72-Jährige mit seinem Motorrad die B 242 aus Richtung Sonnenberg kommend in Fahrtrichtung Braunlage. Kurz hinter dem Oderteich wurde er von drei bislang unbekannten Motorradfahrern überholt. Beim Wiedereinscheren kam der letzte der drei Motorradfahrer dem 72-Jährigen derart nahe, dass dieser ausweichen musste. In der Folge geriet er auf den unbefestigten Seitenstreifen und kam zu Fall.

Durch den Sturz erlitt der 72-jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen.

Der unfallverursachende Motorradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seine Personalien anzugeben.

Der flüchtige Motorradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

   - sportliches Motorrad
   - bunte Motorradkombi

Weitere Angaben zur Person oder zum Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu den beteiligten Motorradfahrern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Oberharz unter der Telefonnummer 05323 / 95310 in Verbindung zu setzen.

Bergmann

   - Polizeioberkommissar -

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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