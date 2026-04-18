Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 17. Und 18.04.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 15.04.2026 wird ein schwarzer BMW vor den Wohnhäusern "Hinter der Kirche" gegen 10:00 Uhr abgestellt. Als die Halterin gegen 18:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrt, stellt sie an der linken Seite ihres PKW mehrere Beschädigungen und weißen Farbaufrieb fest. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Der Schaden wird auf 1000EUR geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Zwischen dem 15.04.2026, 20:00 Uhr und 16.04.2026, 20:00 Uhr wird ein brauner BMW vor der Bismarckstraße 7 abgestellt und vermutlich beim Ein- o. Ausparken von einem anderen PKW beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1500EUR geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Entlaufener Hund konnte gesichert werden

Am 17.04.2026 wird der Polizei Seesen gegen 08:00 Uhr ein freilaufender Hund gemeldet. Der Schäferhund wurde im Bereich des Schäfereiweges gesichtet. Mit Eintreffen der Beamtinnen, ergriff der Hund die Flucht in Richtung Bornhausen. Die Beamtinnen nahmen die Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf beteiligten sich spontan mehrere Verkehrsteilnehmer, Passanten und Anwohner an der Sicherung. Es wurde Lockfutter, Leine und Halsband gereicht und so konnte "Nala "außer Atem aber unverletzt gesichert und ihrer Hundesitterin zurückgegeben werden. Die einzig unverschlossene Tür hat die schlaue Schäferhündin ausfindig machen können und nutzte so einen unbeobachteten Moment um zu entwischen. Bislang wusste niemand um diese Fähigkeit der Hündin. Danke an alle, die sich an der Sicherung beteiligt haben.

i.A. Renner, PHK'in

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