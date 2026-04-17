Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall Krad vom 17.04.2026

Goslar (ots)

Am Freitag, dem 17.04.2026 befährt ein64jähriger aus Osnabrück mit seinem Krad Honda gegen 14.30 Uhr die Landesstraße 519 aus Rtg. St. Andreasberg kommend, in Rtg. Oderhaus. Kurz hinter der ehemaligen "Rehbergklinik" kommt er Ausgang einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers, bei für die Straßenverhältnisse unangepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach rechts auf die Bankette. Hier kommt er zu Fall und rutscht einen kleinen Abhang hinunter. Dabei wird der Kradfahrer schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber Christoph 44 in das Uni-Klinikum geflogen. Am Krad Honda entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Es ist nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Die Landesstraße 519 ist während der Unfallaufnahme bis ca. 16.00 Uhr voll gesperrt.

Richter, POK

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