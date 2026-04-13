Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Samstag (11.04.) ereignete sich gegen 12:25 Uhr in Wesel-Büderich auf dem Gehweg der Venloer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 22- jährigen E-Scooter-Fahrer und einem unbekannten Fahrradfahrer. Beide kamen bei der Kollision zu Fall.

Der E-Scooter-Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der unbekannte Radfahrer verblieb bis zum Eintreffen des Rettungswagens am Unfallort, entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Polizei und machte keine Angaben zu seiner Person.

Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 40 - 45 Jahre alt - Bart - bei dem Fahrrad habe es sich um ein Pedelec gehandelt

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können (Tel. 0281/ 107-0).

EG/Ref. 260411-1340

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