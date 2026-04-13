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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Gem. Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zwgst. Moers und der KPB Wesel: Untersuchungshaft für zwei Tatverdächtige nach Einbrüchen in ein Lebensmittelgeschäft und eine Gaststätte

Moers (ots)

Zwei jeweils 20- jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz in Duisburg und syrischer Staatsangehörigkeit stehen im Verdacht in der Nacht zum Freitag, den 10.04.2026, in eine Gaststätte an der Kirchstraße eingebrochen zu sein und im weiteren versucht zu haben in ein Lebensmittelgeschäft an der Homberger Straße einzubrechen.

Beide Tatverdächtige sollen gegen 01:38 Uhr zunächst die Gaststätte an der Kirchstraße aufgesucht, dort eine Fensterscheibe eingeschlagen und daraus im weiteren Verlauf Bargeld und Spirituosen entwendet haben.

Gegen 02:19 Uhr erhielten Polizeibeamte der Polizeiwache Süd in Moers Kenntnis von einem Einbruch in einem Lebensmittelgeschäft an der Homberger Straße. Dort war die elektrische Schiebetür aus ihrer Fassung gerissen worden. Bei Betreten des Geschäfts löste die installierte Nebelanlage aus, woraufhin das Geschäft von den Tatverdächtigen wieder verlassen wurde.

Vor Ort stellten eingesetzte Polizeibeamte einen abgestellten Pkw vor dem Lebensmittelgeschäft fest, in dem sich die beiden Tatverdächtigen aufhielten. Diese versuchten sich durch Wegfahrt im Pkw durch die Moerser Innenstadt einer Kontrolle zu entziehen, konnten aber an der Otto-Hue-Straße angehalten und kontrolliert werden.

Im weiteren Verlauf konnten bei den einschlägig in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen u. a. Teile des Diebesgutes aus dem Einbruchdiebstahl in der Gaststätte an der Kirchstraße festgestellt werden. Zudem konnten die beiden 20- Jährigen auch als Tatverdächtige aus dem versuchten Einbruchsdiebstahl in das Lebensmittelgeschäft an der Homberger Straße identifiziert werden.

Außerdem stellte sich heraus, dass der mitgeführte Pkw, einem Skoda Fabia, mit falschen Kennzeichen versehen war. Der 20- jährige Fahrzeugführer konnte weiterhin nicht vorweisen, im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Es erfolgte die Festnahme der beiden Männer und die Sicherstellung des Pkw.

Ein Haftrichter erließ am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers, einen Untersuchungshaftbefehl.

Derzeit dauern die Ermittlungen hinsichtlich möglicher weiterer Zuordnungen zu gleichgelagerten Delikten an.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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