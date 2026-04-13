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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Unbekannte brechen in Lebensmittelgeschäft ein
Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Lebensmittelgeschäft an der Friedrichsfelder Straße eingebrochen. Heute Morgen gegen 05.30 Uhr meldete ein Mitarbeiter den Einbruch der Polizei.

Die Unbekannten hatten sich mit Hebelwerkzeug Zutritt zu dem Lebensmarkt verschafft. Dort zerstörten sie das Rolltor einer Lotto-Filiale und durchwühlten den Innenraum.

Ob die Täter etwas gestohlen haben, war zur Zeit der Anzeigenaufnahme noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/260413-0600

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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