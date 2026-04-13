Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Fünf Personen schwer verletzt nach Autounfall

Wesel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bocholter Straße / Hamminkelner Landstraße sind am Freitag gegen 16:30 Uhr insgesamt fünf Personen schwer verletzt worden.

Ein 44-jähriger Mann aus Wesel war mit seinem Auto auf der Bocholter Straße in Richtung Hamminkeln unterwegs. In diesem Wagen befanden sich insgesamt vier Insassen.

Ein 54-Jähriger, ebenfalls aus Wesel, fuhr mit seinem Wagen wiederum die Bocholter Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In diesem Auto saßen insgesamt drei Personen.

Der 44-Jährige beabsichtigte an der Kreuzung Bocholter Straße / Hamminkelner Landstraße in Richtung Schillkaserne nach links abzubiegen.

Der entgegenkommende Autofahrer wollte den Kreuzungsbereich geradeaus passieren. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Dabei verletzten sich alle sieben Personen in ihren Fahrzeugen. Fünf Personen davon schwer (ohne Lebensgefahr) und zwei leicht. Ein dreijähriges Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Duisburg geflogen, die restlichen Personen mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der Bocholter Straße zwischen der Emmericher Straße und Hamminkelner Landstraße abgeleitet.

BH/

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