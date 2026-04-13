PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Fünf Personen schwer verletzt nach Autounfall

Wesel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bocholter Straße / Hamminkelner Landstraße sind am Freitag gegen 16:30 Uhr insgesamt fünf Personen schwer verletzt worden.

Ein 44-jähriger Mann aus Wesel war mit seinem Auto auf der Bocholter Straße in Richtung Hamminkeln unterwegs. In diesem Wagen befanden sich insgesamt vier Insassen.

Ein 54-Jähriger, ebenfalls aus Wesel, fuhr mit seinem Wagen wiederum die Bocholter Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In diesem Auto saßen insgesamt drei Personen.

Der 44-Jährige beabsichtigte an der Kreuzung Bocholter Straße / Hamminkelner Landstraße in Richtung Schillkaserne nach links abzubiegen.

Der entgegenkommende Autofahrer wollte den Kreuzungsbereich geradeaus passieren. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Dabei verletzten sich alle sieben Personen in ihren Fahrzeugen. Fünf Personen davon schwer (ohne Lebensgefahr) und zwei leicht. Ein dreijähriges Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Duisburg geflogen, die restlichen Personen mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der Bocholter Straße zwischen der Emmericher Straße und Hamminkelner Landstraße abgeleitet.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 10:46

    POL-WES: Xanten - Mülltonnenbrand auf dem Westwall - Polizei sucht Zeugen

    Xanten (ots) - Am frühen Samstagmorgen (11.04.) gerieten gegen 04:10 Uhr zwei Mülltonnen auf dem Westwall in Brand. Die Tonnen standen auf dem Westwall zwischen Bahnhofstraße und Fildersteg in ungefähr Zweihundert Metern Entfernung von einander. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr löschte die beiden Brände. Weitere Sachschäden entstanden nicht. Die ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 13:33

    POL-WES: Voerde - Fahrradcodierung der Polizei bei Fahrradbörse

    Voerde (ots) - Der Bezirksdienst der Polizeiwache Ost bietet eine Fahrradcodieraktion an: Die Beamten erwarten Sie am 25. April 2026, von 10-14 Uhr, im Rahmen einer Fahrradbörse der KiTa "Am Gymnasium", Am Hallenbad 35, 46562 Voerde. Die Codierungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Um Wartezeiten zu vermeiden bitten die Bezirksdienstbeamten darum, einen Personalausweis und einen Kaufbeleg bzw. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren