Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 3. landesweite Aktionswoche "Deine PoliZEIT" - den Polizeiberuf live erleben!

Kaiserslautern (ots)

Action, Teamwork, Verantwortung - und kein Tag wie der andere. Wenn du wissen willst, ob der Polizeiberuf zu dir passt, dann ist jetzt deine Chance! Die Polizei Rheinland-Pfalz lädt dich vom 13. bis 19. April 2026 zur landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZEIT" ein. Eine Woche voller Einblicke, echter Stories und direktem Austausch mit den Menschen, die den Job jeden Tag leben.

Was dich im Gebiet des Polizeipräsidiums Westpfalz erwartet Es finden spannende Events statt, bei denen du: - mit Polizistinnen und Polizisten auf Augenhöhe sprechen kannst - echte Einblicke in Einsätze und Ermittlungsarbeit bekommst - alles über Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten erfährst - deine Fragen loswerden kannst - ehrlich und ungefiltert Egal ob Schülerin, Schüler oder einfach neugierig auf einen sicheren und abwechslungsreichen Beruf.

Los geht es am Montag, 13.04., um 17 Uhr mit einem Workshop bei der Polizeiinspektion Lauterecken. Dienstag gibt es ab 18 Uhr einen Blaulichtabend bei der Polizeiinspektion Rockenhausen. Online geht es am Mittwoch ab 20 Uhr weiter, dann erfahrt ihr alles zum Thema "Vorbereitung auf das Auswahlverfahren". Die Polizeiinspektion Dahn veranstaltet am Donnerstag ab 16 Uhr "Sports with Cops", bei der Kriminaldirektion in Kaiserslautern findet ab 17 Uhr eine Fallbesprechung statt. Freitag stellt sich die Diensthundestaffel ab 17 Uhr vor und am Samstagvormittag ab 11 Uhr erhaltet ihr einen Einblick in Zweibrücken und könnt euch sportlich messen.

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter https://s.rlp.de/polizeitkaiserslautern

Sichere dir jetzt deinen Platz! Einige Veranstaltungen sind anmeldepflichtig und für alle Interessierten ab Klasse 9. Informiere dich und melde dich direkt an unter: www.polizei.rlp.de/polizeit

Du hast in der Woche keine Zeit? Kein Stress. Weitere Infos rund um Studium und Karriere findest du jederzeit unter: www.polizei.rlp.de/karriere

Deine Zukunft. Dein Team. Deine PoliZEIT. Starte durch bei der Polizei Rheinland-Pfalz - vielleicht beginnt hier genau dein nächstes Kapitel.

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