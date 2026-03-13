Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sonntagsderby auf dem Betzenberg: Polizei gibt Hinweise

Kaiserslautern (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz -

Am Sonntag empfängt der 1. FC Kaiserslautern den Karlsruher SC auf dem Betzenberg. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Der Veranstalter erwartet ein ausverkauftes Stadion und rechnet mit rund 48.000 Zuschauern. Das Polizeipräsidium Westpfalz ist mit starken Kräften im Einsatz um die Sicherheit aller Fußballbegeisterten zu gewährleisten.

Vorab teilen Bundes- und Landespolizei mit: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf.

Unser Appell an alle Besucherinnen und Besucher: Distanzieren Sie sich deutlich von gewaltbereiten Gruppierungen oder Personen und zeigen Sie dadurch diesen Verhaltensweisen klare Grenzen!

Fußballfans müssen mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen:

Die Spielbegegnung ist als Spiel mit erhöhtem Risiko eingestuft. Die Polizei ist entsprechend darauf vorbereitet und wird - soweit erforderlich - eine Trennung rivalisierender Fans vornehmen. Dies kann sowohl vor als auch nach der Veranstaltung zeitlich begrenzte Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion und im übrigen Stadtgebiet mit sich bringen. Davon betroffen sind sowohl der Fahrzeug- als auch der Fußgängerverkehr. Kurzzeitig kann es zur Sperrung von Straßen kommen, insbesondere im Bereich des Elf-Freunde-Kreisels und der angrenzenden Unterführung (Viadukt von der Eisenbahnstraße zum Kreisel). Auch bestehende Baustellen im Stadtgebiet sorgen für Engstellen und Verzögerungen im Fahrzeugverkehr. Wir bitten deshalb darum, den Bereich Logenstraße/Kantstraße möglichst weiträumig zu umfahren.

Hinweise für Bahnreisende:

Aufgrund der Spielbegegnung ist am Sonntag zu dem bereits bestehenden Regelzugverkehr mit einem zusätzlichen Reise- und Verkehrsaufkommen zu rechnen. Daher empfiehlt die Polizei allen Fußballfans, ausreichend Zeit für die Anreise und mögliche Verzögerungen einzuplanen, um trotzdem pünktlich ins Stadion zu kommen. Für Heimfans bietet sich zwischen Stadion und Hauptbahnhof die Kantstraße als alternativer Fußweg zum Erreichen der Züge an. Für die An- und die Abreise werden seitens der Deutschen Bahn AG Sonderzüge aus Richtung Karlsruhe, Ludwigshafen und Kusel eingesetzt. Bitte achten Sie auf die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG für zusätzliche Züge zu Fußballspielen unter https://www.bahn.de/service/individuelle-reise/fanecke/angebot. Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder einem bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Hinweise für Pkw- und Busreisende:

Viele Zuschauer werden mit Privatfahrzeugen und angemieteten Bussen anreisen. Fans, die mit dem Auto nach Kaiserslautern kommen, wird dringend davon abgeraten, rund um das Stadion nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden! Die Polizei empfiehlt insbesondere Heimfans, den "Park & Ride"-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität Kaiserslautern werden "Park & Ride"-Busse zum Stadion pendeln. Die Stadtwerke Kaiserslautern informieren unter https://s.rlp.de/oTpBf im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen finden Sie auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern. Gästefans aus dem Bereich Karlsruhe wird empfohlen, über die A 6 nach Kaiserslautern anzureisen und dort den Parkplatz Messeplatz anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion. Der Fußweg führt über den Barbarossaring, die Barbarossastraße und die Kantstraße zum Stadion.

Allgemeine Hinweise und Regeln:

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Die Polizei weist darauf hin, dass in Zusammenhang mit dem Fußballspiel Drohnen und Polizeihubschrauber eingesetzt werden. Weitere Informationen rund um Fußballspiele auf dem Betzenberg haben wir für Sie auf unserer Internetseite unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern zusammengefasst. Informationen zu Verkehr und Polizeieinsatz veröffentlicht das Polizeipräsidium Westpfalz außerdem am Spieltag unter https://s.rlp.de/whatsapp-westpfalz; die Nachrichten der Bundespolizei finden Sie unter https://www.instagram.com/bundespolizei_ko/.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |kle

