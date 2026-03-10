PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sexuelle Belästigung - 31-Jähriger vorübergehend festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend wurde eine 23-Jährige in der Spittelstraße sexuell belästigt. Ein Mann hatte ihr im Vorbeigehen in den Intimbereich gefasst. Kurz vor acht wählten mehrere Zeugen des Vorfalls den Notruf. Auch die junge Frau selbst verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten den 31-jährigen Täter kurze Zeit später einer Kontrolle unterziehen und nahmen ihn vorübergehend fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 0631 369-13312 zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

