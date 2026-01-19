Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Personenunfall in Bad Neustadt/Saale - 39-jähriger hat Glück im Unglück

Bad Neustadt/Saale (ots)

Bad Neustadt/Saale, 19. Januar 2026

Beim Versuch die Gleise zu überqueren stürzte ein 39-jähriger Mann im Gleisbereich. Ein einfahrender Zug touchiert den Mann nur leicht.

Am Freitagnachmittag (16. Januar) gegen 15:00 Uhr überquerte ein deutlich alkoholisierter Mann im Bahnhof Bad Neustadt kurz vor Einfahrt eines Zuges die Gleise. Hierbei stolperte er und stürzte etwa 50 Meter vor dem einfahrenden Regionalexpress ins Gleisbett. Der herannahende Zug leitete eine Schnellbremsung ein und gab einen Achtungspfiff ab. Zum Glück drehte sich der Mann gerade noch rechtzeitig zur Seite und wurde lediglich vom Zug touchiert. Durch den Sturz zog er sich eine Schnittwunde an der Hand zu und blieb sonst unverletzt. Der Mann stand auf und lief in Richtung Innenstadt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei des Freistaates Bayern stellten den Mann in der Nähe des Bahnhofs fest. Aufgrund der blutenden Schnittwunde an der Hand wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab 2,5 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er zu seiner Wohnadresse gebracht. Der Triebfahrzeugführer des Unfallzuges erlitt einen Schock und musste abgelöst werden.

Die zuständige Bundespolizeiinspektion Würzburg hat den Sachverhalt übernommen und führt nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren, die beim unbefugten Aufenthalt im Gleisbereich bestehen. Überqueren Sie die Gleise ausschließlich an den Stellen, die dafür offiziell vorgesehen sind! Lassen sie sich nicht von Ungeduld zu einer riskanten Aktion verleiten. Dies ist lebensgefährlich. Weitere Informationen und Tipps zum richtigen Verhalten an Bahnlagen finden Sie unter: www.bundespolizei.de/sicher-auf-bahnanlagen

