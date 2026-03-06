Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Mehrfamilienhaus: Leichnam aufgefunden

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem möglichen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Industriestraße alarmiert. Ein Bewohner hatte Rauchgeruch wahrgenommen. Bei der Kontrolle des Gebäudes konnten die Einsatzkräfte in einer Wohnung Brandspuren feststellen, das Feuer selbst war bereits erloschen. Dort entdeckten sie einen männlichen Leichnam. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich um den 75-jährigen Bewohner handeln, eine abschließende Bestätigung der Identität steht jedoch noch aus. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unfall aus, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gibt es bislang nicht. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar, ein Brandgutachten soll weitere Aufschlüsse liefern. |kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell