Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Leuchtender Flugkörper am Himmel - Keine Gefahr für die Bevölkerung

Kaiserslautern (ots)

Am späten Nachmittag des 08.03.2026 gingen mehrere Notrufe sowie Mitteilungen über die Amtsleitungen der Polizeidienststellen ein. Bürgerinnen und Bürger berichteten von einem hell leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein beziehungsweise einem Feuerblitz am Himmel. In vereinzelten Meldungen wurde zunächst vermutet, dass es sich um eine Rakete handeln könnte. Die Polizei überprüfte die Hinweise umgehend. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Erkenntnisse sowie in Abstimmung mit der Military Police der Ramstein Air Base gibt es jedoch keinerlei Hinweise auf ein sicherheitsrelevantes Ereignis. Fachliche Einschätzungen gehen vielmehr davon aus, dass es sich um ein natürliches oder technisches Himmelsphänomen gehandelt haben dürfte. Auch der "Deutscher Wetterdienst" hält beispielsweise das Auftreten eines Meteoriten für möglich. Ein schädigendes Ereignis konnte nicht festgestellt werden. Ebenso ergaben sich keine Hinweise auf eine Absturzstelle. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass das Objekt bereits in der Atmosphäre vollständig verglüht ist. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Aus polizeilicher Sicht besteht kein Anlass zur Sorge. |PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

