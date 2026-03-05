Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Schmuck und Bargeld gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am Mittwochvormittag in ein Mehrfamilienhaus in der Gasstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr Zugang zu einer Wohnung und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Die Bewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht zuhause. Mitgehen ließen die Täter Schmuck und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest, dürfte nach ersten Einschätzungen jedoch im vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Gasstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Polizei zu melden. |kle

