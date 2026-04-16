Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.04.2026

Goslar (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Heinrich-Pieper-Straße im Bereich der Berufsschule, stellte die Polizei am Mittwochvormittag 20 Verstöße fest.

Zwischen 10 und 12 Uhr wurden in der 30 Km/h-Zone neun Überschreitungen mit Verwarngeldern belegt, in 11 Fällen zogen die Geschwindigkeitsübertretungen die Einleitung von Bußgeldverfahren nach sich. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 62 Km/h.

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