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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 16.04.2026

Goslar (ots)

Diebstahl von einem kompletten Rädersatz

Am 15.04.2026, zwischen 00:05 Uhr und 10:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter, auf dem Campingplatz Heberbaude im Ortsteil Rhüden, insgesamt vier Reifen, samt Stahlfelgen, Radkappen und Radmuttern. Die unbekannte Täterschaft stützte die Vorderachse des PKW auf beiden Seiten mittels untergeschobenen Brennholzstücken ab. Weiter wurde jeweils ein Stück Brennholz vor die Hinterreifen, vermutlich um ein Wegrollen zu verhindern, gelegt. Das Diebesgut wurde auf ca. 300,00EUR geschätzt.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem genannte Zeitraum beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei Seesen, unter 05381/944-0, zu melden.

i.A. Pieper, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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