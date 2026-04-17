Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 17.04.2026

Goslar (ots)

Motorradunfall

Am 16.04.26, gegen 19 Uhr, kam ein 18 Jahre alter Motorradfahrer auf der K 38, zwischen Clausthal-Zellerfeld und Altenau, aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Bei dem Sturz wurde der junge Mann aus Salzgitter schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird auf 5300 EUR geschätzt.

Killig, PHK

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