PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf - Hundebiss

Goslar (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Harzburg kam es am 17.04.2026 gegen 15:00 Uhr im Bereich Burgstraße / Stübchentalstraße in 38667 Bad Harzburg zu einer fahrlässigen Körperverletzung durch einen Hundebiss.

Eine weibliche Person wurde von einem nicht angeleinten Hund (vermutlich ein Pinscher) im Bereich des Knies gebissen. Hierbei zieht sich das Opfer eine starkblutende Wunde zu. Die bislang unbekannte, ca. 25 Jahre alte, Hundeführerin entfernte sich in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung dem Krankenhaus zugeführt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 05322 / 55480 bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 17:58

    POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall Krad vom 17.04.2026

    Goslar (ots) - Am Freitag, dem 17.04.2026 befährt ein64jähriger aus Osnabrück mit seinem Krad Honda gegen 14.30 Uhr die Landesstraße 519 aus Rtg. St. Andreasberg kommend, in Rtg. Oderhaus. Kurz hinter der ehemaligen "Rehbergklinik" kommt er Ausgang einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers, bei für die Straßenverhältnisse unangepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach rechts auf die Bankette. Hier kommt er zu ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 17.04.2026

    Goslar (ots) - Motorradunfall Am 16.04.26, gegen 19 Uhr, kam ein 18 Jahre alter Motorradfahrer auf der K 38, zwischen Clausthal-Zellerfeld und Altenau, aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Bei dem Sturz wurde der junge Mann aus Salzgitter schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird auf 5300 EUR ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 13:23

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 16.04.2026

    Goslar (ots) - Diebstahl von einem kompletten Rädersatz Am 15.04.2026, zwischen 00:05 Uhr und 10:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter, auf dem Campingplatz Heberbaude im Ortsteil Rhüden, insgesamt vier Reifen, samt Stahlfelgen, Radkappen und Radmuttern. Die unbekannte Täterschaft stützte die Vorderachse des PKW auf beiden Seiten mittels untergeschobenen Brennholzstücken ab. Weiter wurde jeweils ein Stück ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren