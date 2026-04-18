Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf - Hundebiss

Goslar (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Harzburg kam es am 17.04.2026 gegen 15:00 Uhr im Bereich Burgstraße / Stübchentalstraße in 38667 Bad Harzburg zu einer fahrlässigen Körperverletzung durch einen Hundebiss.

Eine weibliche Person wurde von einem nicht angeleinten Hund (vermutlich ein Pinscher) im Bereich des Knies gebissen. Hierbei zieht sich das Opfer eine starkblutende Wunde zu. Die bislang unbekannte, ca. 25 Jahre alte, Hundeführerin entfernte sich in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung dem Krankenhaus zugeführt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 05322 / 55480 bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell