Polizei Korbach

POL-KB: Twistetal- Berndorf - Einbrecher in Wohnhaus stehlen Silberbesteck, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19. April) brachen zwei unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Berndorf ein. Sie entwendeten Silberschmuck und flüchteten, nachdem ein Hausbewohner wach geworden war. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 04.00 Uhr drangen die beiden Unbekannten in das Wohnhaus in der Haubertstraße in Berndorf ein, nachdem sie ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten.

Sie durchsuchten mehrere Schränke im Erdgeschoss und entwendeten Silberbesteck im Wert von etwa 700 Euro. Anschließend wollten sie auch das Obergeschoss durchsuchen, dadurch wurde ein Hausbewohner wach. Als die Täter diesen im Flur erblickten, ergriffen sie sofort die Flucht.

Der Hausbewohner verständigte die Polizei, die sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete. Diese führten nicht zum Erfolg.

Von den beiden männlichen Täter ist bisher lediglich bekannt, dass sie dunkel bekleidet und vermummt waren, einer trug eine Kappe der Marke Gucci.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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