Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf - Einbrecher im Sportlerheim

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (15. April) auf Donnerstag (16. April) brachen unbekannte Täter in das Sportlerheim auf der Allendorfer Beetwiese ein.

Die Täter waren gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Hier zerstörten sie eine Scheibe, beschädigten mehrere Türen und entwendeten eine schwarze Metallkasse und einen Laptop. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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