PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf - Einbrecher im Sportlerheim

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (15. April) auf Donnerstag (16. April) brachen unbekannte Täter in das Sportlerheim auf der Allendorfer Beetwiese ein.

Die Täter waren gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Hier zerstörten sie eine Scheibe, beschädigten mehrere Türen und entwendeten eine schwarze Metallkasse und einen Laptop. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 15:10

    POL-KB: Bad Wildungen - Zwei Einbrüche am Osterwochenende, die Polizei sucht Zeugen

    Korbach (ots) - Zweimal gelang es unbekannten Tätern in der Nacht von Samstag (4. April) auf Sonntag (5. April), in Wohnhäuser in Bad Wildungen einzubrechen. Sie erbeuteten Bargeld und Werkzeug und konnten unerkannt fliehen. Eine Tat ereignete sich in der Zeit von Samstagabend 19:30 Uhr bis Sonntagmorgen 08:30 Uhr in der Odershäuser Straße, etwa Höhe Oderweg. Der ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 14:21

    POL-KB: Bad Wildungen - Feuerlöscher in Parkhaus entleert, Polizei ermittelt

    Korbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch (1. April) auf Donnerstag (2.April) haben bisher unbekannte Täter mehrere Feuerlöscher in einem Parkhaus in Bad Wildungen entleert. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Unbekannten entnahmen insgesamt vier Feuerlöscher aus den verplombten Stahlkästen und versprühten den Inhalt größtenteils im Parkhaus in der Bad Wildunger ...

    mehr
  • 31.03.2026 – 12:18

    POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Autohaus ohne Beute

    Korbach (ots) - In der Zeit von Freitag (27. März) bis Montag (30. März) hebelte ein Unbekannter eine Tür zu einem Reifenlager eines Autohauses in der Bad Wildunger Itzelstraße auf und gelangte so in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte er nichts entwenden und musste daher ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren