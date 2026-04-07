Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Zwei Einbrüche am Osterwochenende, die Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Zweimal gelang es unbekannten Tätern in der Nacht von Samstag (4. April) auf Sonntag (5. April), in Wohnhäuser in Bad Wildungen einzubrechen. Sie erbeuteten Bargeld und Werkzeug und konnten unerkannt fliehen.

Eine Tat ereignete sich in der Zeit von Samstagabend 19:30 Uhr bis Sonntagmorgen 08:30 Uhr in der Odershäuser Straße, etwa Höhe Oderweg. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses aus, um ein Kellerfenster aufzuhebeln und sich so Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Sie durchsuchten das Haus und nahmen eine Armbanduhr, einen vierstelligen Betrag Bargeld aus einer Geldkassette und Werkzeug an sich. Der gesamte Schaden wird auf einen Betrag im oberen vierstelligen Bereich geschätzt.

Eine weitere Tat ereignete sich in derselben Nacht in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 05:30 Uhr. Die Täter gelangten durch ein offenstehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Richard-Kirchner-Straße, etwa Höhe Severinstraße. Sie betraten die Wohnung und entwendeten unbemerkt eine Handtasche mit einem kleinen Betrag Bargeld, mehreren Zahlkarten und Dokumenten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

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