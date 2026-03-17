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Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. 16 Kommunen, 34 Bezirke - Unsere Polizei in der Fläche: Der Bezirksdienst. Neue Folge des Radio-Talks "Polizei auf Sendung".

POL-LIP: Kreis Lippe. 16 Kommunen, 34 Bezirke - Unsere Polizei in der Fläche: Der Bezirksdienst. Neue Folge des Radio-Talks "Polizei auf Sendung".
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Lippe (ots)

Ende März heißt es zum achten Mal "Polizei auf Sendung". In der aktuellen Folge, die am Sonntag, den 29. März 2026 ab 9 Uhr bei Radio Lippe zu hören sein wird, widmen sich Polizei und Radio unter der Moderation von Frank Schröder den wohl bekanntesten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten: dem Bezirksdienst.

Dafür sind Polizeihauptkommissarin Nina Worm (Bezirksdienst Leopoldshöhe) und Polizeihauptkommissar Jan Batzer (Bezirksdienst Lemgo) zu Gast im Studio und beantworten die Fragen der Bevölkerung zu ihrem spannenden Aufgabenfeld. Denn obwohl viele Menschen in Lippe "ihren" Bezirksdienst vor Ort sicherlich kennen, wissen die wenigsten, was die Beamtinnen und Beamten für eine breite Aufgabenvielfalt bewältigen. Sie sind nah am Menschen, immer ansprechbar und kennen sich bestens in ihren Bezirken aus. Und damit sind sie ein unverzichtbarer Teil der lippischen Polizei.

Warum genau? Fragen Sie uns! Wer Fragen zum Thema Bezirksdienst hat, kann sie der Polizei gerne bis zum 19.03.2026 per E-Mail an pressestelle.lippe@polizei.nrw.de stellen oder über die Kommentarfunktion auf Facebook und Instagram.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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