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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Vor Straßenlaterne gefahren.

Lippe (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Werler Straße wurde ein 29-jähriger Beifahrer am Samstagabend (14.03.2026) leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 32-jähriger Autofahrer, der mit seinem schwarzen VW Golf in Richtung Bad Salzuflen fuhr, aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Straßenlaterne und anschließend mit einem Gebüsch. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 5000 Euro. Der Fahrer und eine Beifahrerin, die auf der Rückbank saß, blieben unverletzt. Die leichten Verletzungen des 29-Jährigen wurden vor Ort im Rettungswagen versorgt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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