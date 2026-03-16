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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Falsche Telekom-Mitarbeitende klauen Debit-Karte.

Lippe (ots)

Eine Seniorin aus Lemgo wurde am Freitagabend (13.03.2026) von vermeintlichen Telekom-Mitarbeitenden bestohlen. Ein Mann und eine Frau, nach Zeugenaussagen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, gaben sich an der Haustür als Mitarbeitende der Telekom aus und erbaten Eintritt in die Wohnung. Sie verwickelten sie in ein Gespräch, lenkten sie ab und entwendeten die Debit-Karte der Frau.

Die Polizei warnt: Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung! Montage-Termine und ähnliches erfolgen nicht spontan, sondern werden immer vorher mit Ihnen abgesprochen. Auch wenn Ihnen ein neuer Vertrag angeboten werden soll, kontrollieren Sie stets vorher die Referenzen der Besucher (Lichtbildausweis des Anbieters, Referenzschreiben, Verifizierung des Besuchs über den Anbieter). Im Zweifel rufen Sie den polizeilichen Notruf 110.

Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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