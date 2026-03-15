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Polizei Lippe

POL-LIP: (sb) Blomberg - Diensthund stellt Kupferdieb

Lippe (ots)

In den späten Nachmittagsstunden des 14.03.2026 drang ein 44-jähriger Tatverdächtiger in ein leerstehendes Fabrikationsgebäude in der Mittelstraße in Blomberg ein. Aus diesem entwendete er mehrere Meter Kupferkabel und deponierte sie an seinem Fahrzeug, welches in der Nähe geparkt war. Durch die eintreffenden Polizeibeamten gestört, ergriff der Täter fußläufig die Flucht und konnte nach Absuche mit dem Diensthund einige Zeit später in der Umgebung verletzungsfrei durch diesen gestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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