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Polizei Lippe

POL-LIP: (sb) Detmold - Gefährliche Körperverletzung durch Messer

Lippe (ots)

Am Samstagabend des 14.03.2026 stritt sich gegen 19 Uhr am Rethlager Mühlenteich in Pivitsheide eine unbekannte, männliche Person mit einem 31-Jährigen, da dieser ihn beim Vorbeigehen striff. Unvermittelt zog der Unbekannte ein kleines Messer und stach auf den Oberschenkel des Geschädigten ein. Dieser suchte dann selbstständig das Klinikum auf, von wo aus die Polizei über die 2 cm tiefen Stichverletzungen informiert wurde. Beschrieben werden kann der Unbekannte wie folgt: circa 20-30 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, dunkle Haare, er trug eine schwarze Jacke und führte eine Einkaufstüte aus Papier mit sich, dessen Aufdruck unbekannt ist. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen rund um die Tatörtlichkeit an der Augustdorfer Straße / Am Bach gemacht haben, werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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