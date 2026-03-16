POL-LIP: Detmold. Grauer Mazda gestohlen.
Lippe (ots)
Unbekannte stahlen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12./13.03.2026) einen grauen Mazda CX-5 aus der Felix-Fechenbach-Straße. Der Wagen stand auf einem Anwohnerparkplatz. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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