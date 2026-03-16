POL-LIP: Detmold. Grauer Mazda gestohlen.

Lippe (ots) - In den späten Nachmittagsstunden des 14.03.2026 drang ein 44-jähriger Tatverdächtiger in ein leerstehendes Fabrikationsgebäude in der Mittelstraße in Blomberg ein. Aus diesem entwendete er mehrere Meter Kupferkabel und deponierte sie an seinem Fahrzeug, welches in der Nähe geparkt war. Durch die eintreffenden Polizeibeamten gestört, ergriff der Täter fußläufig die Flucht und konnte nach Absuche mit ...

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