Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hagen. Lkw-Fahrerkabine ausgebrannt.

Lippe (ots)

Gegen 0:35 Uhr am Montag (16.03.2026) wurde der Polizei ein brennender Lkw in der Afrikastraße gemeldet. Eine Zeugin hatte einen Lichtschein bemerkt, den Brand so entdeckt und den Notruf gewählt. Als die Polizei an dem Parkplatz, auf dem das Fahrzeug stand, eintraf, war die Fahrerkabine in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Brandursache ist bislang unklar, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Wer Hinweise auf die Brandursache oder verdächtige Personen in dem Zusammenhang geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 1 unter 05231 6090.

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