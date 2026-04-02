Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Feuerlöscher in Parkhaus entleert, Polizei ermittelt

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (1. April) auf Donnerstag (2.April) haben bisher unbekannte Täter mehrere Feuerlöscher in einem Parkhaus in Bad Wildungen entleert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Unbekannten entnahmen insgesamt vier Feuerlöscher aus den verplombten Stahlkästen und versprühten den Inhalt größtenteils im Parkhaus in der Bad Wildunger Laustraße. Der Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Wildungen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 05621/70900 um Hinweise.

Die Polizei weist daraufhin, dass das Entleeren von Feuerlöschern kein Spaß ist. Es wird auch der Tatbestand des §145 StGB - Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln- erfüllt, der mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden kann.

Da Feuerlöscher zur Bekämpfung von entstehenden Bränden dienen und jederzeit funktionsfähig sein müssen, kann das missbräuchliche Entleeren in einem Notfall schwerwiegende Folgen für die haben, die den Feuerlöscher dringend benötigen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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