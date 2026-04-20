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Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Odershausen - Einbrecher in leerstehendes Wohnhaus

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag (16. April) auf Freitag (17.April) brachen unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus in Odershausen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das zurzeit in Renovierung befindliche Wohnhaus in der Straße Am Eichenköppel in Odershausen.

Sie durchsuchten das Gebäude und versuchten, einen Wandtresor gewaltsam zu öffnen. Da dies misslang, mussten sie ohne Beute flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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