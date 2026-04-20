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Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Polizei nimmt mit Haftbefehl gesuchten Mann fest

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag (17. April) auf Samstag (18. April) konnte die Polizei in Bad Wildungen einen mit Untersuchungshaftbefehl gesuchten Mann festnehmen.

Gegen 02.20 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich ein mit Haftbefehl gesuchter Mann in einer Gaststätte in der Giflitzer Straße in Bad Wildungen aufhalten soll.

Nur wenige Minuten nach der Mitteilung trafen zwei Streifen der Polizei Bad Wildungen in der Gaststätte ein. Als der gesuchte Mann die Polizei erblickte, versuchte er sofort in Richtung Ausgang der Gaststätte zu flüchten. Die Polizeibeamten konnten ihn aber stoppen und anschließend festnehmen. Bei seiner späteren Durchsuchung fanden die Polizeibeamten eine geringe Menge Amphetamin.

Der Bad Wildunger befindet sich nun wegen Eigentumsdelikten in Untersuchungshaft, gegen ihn wird zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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