POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 20.04.2026
Goslar (ots)
Verkehrsunfall mit verletzter Person
Langelsheim. Am Montagmorgen um 08:22 Uhr ereignete sich in Astfeld an der Kreuzung Hüttenweg / Unter den Schlacken ein Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Pedelec schwer verletzt wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0, zu wenden.
Torsten Schmidt
Polizeihauptkommissar
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Langelsheim
Telefon: 05326-9787-80
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