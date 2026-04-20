POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 20.04.2026

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Am 15.04.2026 wird ein schwarzer BMW vor den Wohnhäusern "Hinter der Kirche" gegen 10:00 Uhr abgestellt. Als die Halterin gegen 18:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrt, stellt sie an der linken Seite ihres PKW mehrere Beschädigungen und weißen Farbaufrieb fest. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Der Schaden wird auf 1000EUR geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ...

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