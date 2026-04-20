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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 20.04.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Langelsheim. Am Montagmorgen um 08:22 Uhr ereignete sich in Astfeld an der Kreuzung Hüttenweg / Unter den Schlacken ein Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Pedelec schwer verletzt wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0, zu wenden.

Torsten Schmidt

Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Langelsheim
Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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  • 20.04.2026 – 13:00

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