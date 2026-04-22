Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Heckenbrand am Kormoranweg

Hamm-Uentrop (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige setzten am Mittwoch, 22. April, gegen 1.30 Uhr, eine Hecke am Kormoranweg in Brand.

Eine Zeugin bemerkte die brennende Hecke und alarmierte die Feuerwehr. Kurz zuvor hatte sie drei augenscheinlich minderjährige Personen gesehen, die von der brennenden Hecke in östliche Richtung wegliefen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de oder unter der Rufnummer 02391 916-0 entgegen. (rv)

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