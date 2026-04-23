Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-jähriges Kind nach Schulwegunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Merschstraße ist am Mittwoch, 22. April, ein 13-jähriges Mädchen leicht verletzt in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert worden.

Das Mädchen aus Hamm wollte gegen 7.45 Uhr auf dem Weg zur Schule die Merschstraße in einem Kurvenbereich von Norden nach Süden queren. Zeitgleich befuhr ein 60-jähriger Opel-Fahrer die Merschstraße in südliche Richtung.

Als das Mädchen den Kurvenbereich betrat, kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel des Mannes aus Hamm.

Ein Rettungswagen brachte die 13-Jährige in ein nahe gelegenes Krankenhaus. (rv)

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