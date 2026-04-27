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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter stiehlt Goldkette

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entriss am Sonntag, dem 26. April gegen 12.45 Uhr einer 87-jährigen Seniorin die Goldkette und flüchtete anschließend.

In einem Seniorenpflegeheim an der Marker Allee sprach der Mann die Seniorin im ersten Stock an und entriss ihr plötzlich und unvermittelt die Goldkette. Anschließend flüchtete er durch die Tür ins Treppenhaus.

Durch Zeugenaussagen kann der Mann wie folgt beschrieben werden:

Er ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schätzungsweise 30 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur und kurze dunkle Haare. Zudem hatte er Bartwuchs. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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