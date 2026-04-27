Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Jupiterstraße

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Freitag, 24. April, in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 6.30 Uhr einen geparkten Audi an der Jupiterstraße. Der Pkw wies frischen Unfallspuren an der linken Fahrzeugfront auf. Die Polizei sicherte umherliegende Fahrzeugteile des unbekannten Unfallwagens. Der Schaden wird auf zirka 5.000 EUR geschätzt

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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