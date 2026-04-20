Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Erneuter Einsatz im Eschenweg - Kellerbrand gemeldet

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Zeven (ots)

Am Sonntagabend wurden die Feuerwehren Zeven, Brauel und Brüttendorf zu einem gemeldeten Kellerbrand in den Eschenweg nach Zeven alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete F2-Y, was auf eine mögliche Gefährdung von Menschenleben hinweist.

Noch während der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Rückmeldung, dass das Feuer bereits durch Anwohner gelöscht werden konnte. Daraufhin brach ein Großteil der alarmierten Kräfte die Einsatzfahrt ab. Lediglich ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) aus Zeven setzte die Anfahrt fort und übernahm die weitere Erkundung.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Paar Schuhe im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Durch die entstandene Rauchentwicklung musste das Gebäude vorsorglich evakuiert werden.

Die Feuerwehr führte Lüftungsmaßnahmen durch, um das Treppenhaus und betroffene Bereiche rauchfrei zu machen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

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