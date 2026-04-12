Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Garagenbrand kann schnell gelöscht werden ++ Brandeinsatz am Samstagnachmittag in Stuckenborstel

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Hellwege / Stuckenborstel (ots)

Hellwege. Mit dem Alarmstichwort F2-Garagenbrand wurden die Feuerwehren aus Hellwege und Sottrum am Samstagmittag um 13:36 Uhr in den Bremer Damm in Hellwege gerufen. Vor Ort angekommen zeigte sich den ersteintreffenden Kräften, daß der Garageneigetümer und ein Helfer nur mit einem Pulverlöscher einem beginnenden Brand in einer freistehenden Garage schon Herr wurden.

Zuvor war der Helfer auf dem Bremer Damm unterwegs als er den Brand bemerkte, den Eigentümer alarmiert und den Notruf abgesetzt. Gemeinsam fuhren sie einen PKW aus der Garage und löschten den Brand. Die Ortsfeuerwehr Hellwege löschte eine Mülltonne und weitere Gegenstände nach, kontrollierte das gesamte Gebäude und ließ durch die Feuerwehr Sottrum einen Drucklüfter nachführen. Als Schaden blieben eine komplett zerschmolzene Mülltonne, ein teilbeschädigter PKW und eine verrußte Garage zurück.

Nach umfangreichen Kontrollen konnten die Feuerwehren, der Rettungsdienst des Landkreises und die Polizeikräfte die Einsatzstelle nach rund einer Stunde an den Eigentümer übergeben.

Die Feuerwehr war mit knapp 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Weiterhin waren der GBM, sein Stellvertreter, eine Polizeistreife und ein Rettungswagen dabei. Besonderer Dank gilt dem schnellen und umsichtig handelnden Helfer, der größeren Schaden verhinderte.

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Stuckenborstel. Die Feuerwehr Stuckenborstel wurde zu einem gemeldeten Schuppenbrand alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Eibenhecke in Brand geraten war, da eine Feuerschale zu dicht an der Hecke stand.

Das Feuer konnte bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch Anwohner eigenständig gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Die Feuerwehr führte abschließend eine Kontrolle mittels Wärmebildkamera durch und wässerte den betroffenen Bereich nach.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und rund 10 Einsatzkräften sowie der stellvertretende Gemeindebrandmeister und die Polizei.

Verletzte gab es bei beiden Einsätzen nicht. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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