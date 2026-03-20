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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zwei Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen

Zweibrücken (ots)

Im Laufe des Donnerstags, 19.03.2026 ereigneten sich im Stadtgebiet zwei Verkehrsunfälle bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 12.05 Uhr befuhr der 25-jährige Fahrer eines Mazda 3 die Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Globus-Baumarkt und bog nach rechts in Einfahrt zur Firma ATU ein, was er zuvor frühzeitig durch Betätigen des Fahrtrichtungsanzeigers ankündigte. Ein hinter ihm fahrender 57-jähriger Fahrradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr in den abbiegenden Mazda. Hierbei stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht am linken Ellenbogen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich auf ca. 200.- Euro belaufen.

Gegen 17.20 Uhr ereignete sich an der Einmündung Christian-Schwarz-Straße zur Fasaneriestraße ein weiterer Verkehrsunfall, als die 34-jährige Fahrerin eines PKW VW ID 3, welche die Christian-Schwarz Straße in Richtung Fasaneriestraße befuhr die Vorfahrt eines von links auf der Fasaneriestraße herannahenden PKW Audi A 6 missachtete. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von ca. 12.000.- Euro entstand. Die Fahrerin des VW verspürte nach dem Aufprall Schmerzen im Bauchraum. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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