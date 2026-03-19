PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: PKW gestreift und geflüchtet/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 18.03.2026, gegen 13.10 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Wohnmobil die Hofenfelsstraße aus Richtung Saarlandstraße kommend in Richtung Niederauerbach und streifte beim Vorbeifahren einen an der Einmündung zur Bauwerkerstraße verkehrsbedingt wartenden PKW Mercedes-Benz Sprinter. An diesem entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von ca. 6000.- Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Fahrer des Wohnmobils unerlaubt von der Unfallstelle. Der nicht mehr fahrbereite Sprinter musste anschließend abgeschleppt werden. Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zum unfallverursachenden Wohnmobil oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 14:17

    POL-PIZW: Unbekannte Täter verkratzen mehrere Fahrzeuge/Zeugen gesucht

    Contwig (ots) - Am Mittwochmorgen, 18.03.2026, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 09.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Oberauerbacher Straße, auf dem Parkplatz der Integrierten Gesamtschule sowie in der Mühlbachstraße insgesamt zehn PKW. Alle Fahrzeuge wiesen minimale Lackkratzer mit einer Breite von ca. 5 Millimetern an verschieden Stellen der ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 21:54

    POL-PIZW: Zwei Täterfestnahmen auf einen Streich

    Zweibrücken (ots) - Fall 1: Erfolgreiche Täterfestnahme an der Autobahn Ein großes Polizeiaufgebot erregte am Mittwochnachmittag die Aufmerksamkeit vieler Verkehrsteilnehmer. Kurz nach 16 Uhr informierte das Sicherheitsbüro des Fashion Outlets die Polizei in der Rosenstadt über zwei Männer die aktuell mehrere Ladendiebstähle begehen. Als die ersten Einsatzkräfte von den Tätern erblickt wurden, flohen die ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 08:56

    POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 17.03.2026, 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Gottlieb-Daimler-Straße, gegenüber dem Hauptbahnhof Zweibrücken abgestellten und verschlossenen E-Scooter der Marke Ninebot. Der Schaden wird auf ca. 700.- Euro beziffert. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren