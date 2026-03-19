Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: PKW gestreift und geflüchtet/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 18.03.2026, gegen 13.10 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Wohnmobil die Hofenfelsstraße aus Richtung Saarlandstraße kommend in Richtung Niederauerbach und streifte beim Vorbeifahren einen an der Einmündung zur Bauwerkerstraße verkehrsbedingt wartenden PKW Mercedes-Benz Sprinter. An diesem entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von ca. 6000.- Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Fahrer des Wohnmobils unerlaubt von der Unfallstelle. Der nicht mehr fahrbereite Sprinter musste anschließend abgeschleppt werden. Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zum unfallverursachenden Wohnmobil oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

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