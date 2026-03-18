Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 17.03.2026, 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Gottlieb-Daimler-Straße, gegenüber dem Hauptbahnhof Zweibrücken abgestellten und verschlossenen E-Scooter der Marke Ninebot. Der Schaden wird auf ca. 700.- Euro beziffert. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

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