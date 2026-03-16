Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigungen an PKW/Zeugen gesucht

Contwig (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 13.03.2026 bis Sonntagnachmittag, 15.03.2026 beschädigten bislang unbekannte Täter vier PKW, welche in der Gutenbrunnenstraße abgestellt waren. Angegangen wurden ein schwarzer VW Tiguan, ein schwarzer Hyundai i 30, ein grüner Kia Sportage sowie ein dunkelgrüner Ford Fusion. Alle Fahrzeuge wiesen Lackkratzer auf, die von einem spitzen Gegenstand herrühren dürfte. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf ca. 4000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

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