PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Mit Kleinkraftrad Vorfahrt genommen und falsche Personalien angegeben/ Zeugen gesucht!

Zweibrücken, Oselbachstraße- 12.03.2026 (ots)

Wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt die Polizeiinspektion Zweibrücken nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr in der Oselbachstraße in Zweibrücken. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades kam von der Römerstraße, missachtete an der Kreuzung Oselbachstraße die Vorfahrt einer 84- jährigen PKW-Fahrerin und kollidierte mit der linken Fahrzeugfront des PKW. Nach dem Verkehrsunfall tauschten die Beteiligten die Personalien aus, ohne die Polizei zu verständigen. Hierbei notierte der unbekannte Kraftradfahrer Personalien auf einem Zettel und übergab diesen der 84-Jährigen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die aufgeschriebenen Personalien nicht existieren, weshalb die 84-Jährige den Vorfall bei der Polizei beanzeigte. Der Unfallverursacher wurde beschrieben als männlich, ca. 20 Jahre, ca. 1,65 m groß, Brillenträger. Zudem hätte er pfälzischen Dialekt gesprochen. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 12:31

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 12.03.2026, gegen 16.00 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren oder Wenden einen in der Poststraße geparkten schwarzen PKW BMW. Der Schaden dürfte sich auf ca. 2500.- Euro belaufen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 12:30

    POL-PIZW: Verkehrsunfall/Kupplungspedal nicht betätigt und eigene Ehefrau verletzt

    Bechhofen (ots) - Am Donnerstagmorgen, 12.03.2026, gegen 10.45 Uhr startete der 86-jährige Fahrer eines PKW Fiat im Tannenweg seinen PKW und vergaß hierbei bei eingelegtem erstem Gang das Kupplungspedal zu betätigen. Daraufhin setzte der PKW ein Stück nach vorne und erfasste mit dem linken Teil der ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 13:18

    POL-PIZW: Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Mittwoch, 11.03.2026 wurden bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet angezeigt. Demnach ereignete sich bereits im Zeitraum von Samstag, 07.03.2026, 17.30 Uhr bis Sonntag, 08.03.2026, 05.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Gabelsbergerstraße als ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß vor ihm parkenden, schwarzen PKW VW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren