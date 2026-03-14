Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Mit Kleinkraftrad Vorfahrt genommen und falsche Personalien angegeben/ Zeugen gesucht!

Zweibrücken, Oselbachstraße- 12.03.2026 (ots)

Wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt die Polizeiinspektion Zweibrücken nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr in der Oselbachstraße in Zweibrücken. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades kam von der Römerstraße, missachtete an der Kreuzung Oselbachstraße die Vorfahrt einer 84- jährigen PKW-Fahrerin und kollidierte mit der linken Fahrzeugfront des PKW. Nach dem Verkehrsunfall tauschten die Beteiligten die Personalien aus, ohne die Polizei zu verständigen. Hierbei notierte der unbekannte Kraftradfahrer Personalien auf einem Zettel und übergab diesen der 84-Jährigen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die aufgeschriebenen Personalien nicht existieren, weshalb die 84-Jährige den Vorfall bei der Polizei beanzeigte. Der Unfallverursacher wurde beschrieben als männlich, ca. 20 Jahre, ca. 1,65 m groß, Brillenträger. Zudem hätte er pfälzischen Dialekt gesprochen. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen.

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