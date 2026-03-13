PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 12.03.2026, gegen 16.00 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren oder Wenden einen in der Poststraße geparkten schwarzen PKW BMW. Der Schaden dürfte sich auf ca. 2500.- Euro belaufen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Laut Zeugenangaben könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein blau-beiges Wohnmobil gehandelt haben. Das Kennzeichen, die Marke sowie das Modell sind nicht bekannt. Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

