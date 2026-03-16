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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Körperverletzung/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Bislang unbekannter Täter schlug am Samstagabend, 14.03.2026, gegen 20.30 Uhr in der Hauptstraße, am Zentralen Omnibusbahnhof einem 23-jährigen Mann ins Gesicht, so dass dieser leicht verletzt wurde. Der Geschädigte trug Schwellungen im Gesicht und eine blutende Lippe davon. Danach entfernte sich der unbekannte Täter vom Tatort. Der Geschädigte, welcher augenscheinlich alkoholisiert war, konnte keine sachdienlichen Hinweise zur Tat und zum Täter machen. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zweibrücken Zeugen, welche die Tat beobachtet haben bzw. Angaben zum Täter machen können. Hinweise bitte per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 an die Polizeiinspektion Zweibrücken. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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