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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unbekannte Täter verkratzen mehrere Fahrzeuge/Zeugen gesucht

Contwig (ots)

Am Mittwochmorgen, 18.03.2026, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 09.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Oberauerbacher Straße, auf dem Parkplatz der Integrierten Gesamtschule sowie in der Mühlbachstraße insgesamt zehn PKW. Alle Fahrzeuge wiesen minimale Lackkratzer mit einer Breite von ca. 5 Millimetern an verschieden Stellen der Karosserie auf. Der Gesamtschaden dürfte sich im mittleren vierstelligen Eurobereich bewegen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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