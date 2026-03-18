Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zwei Täterfestnahmen auf einen Streich

Zweibrücken (ots)

Fall 1: Erfolgreiche Täterfestnahme an der Autobahn

Ein großes Polizeiaufgebot erregte am Mittwochnachmittag die Aufmerksamkeit vieler Verkehrsteilnehmer. Kurz nach 16 Uhr informierte das Sicherheitsbüro des Fashion Outlets die Polizei in der Rosenstadt über zwei Männer die aktuell mehrere Ladendiebstähle begehen. Als die ersten Einsatzkräfte von den Tätern erblickt wurden, flohen die Straftäter zu Fuß. Ein 30-Jähriger konnte nach kurzer Flucht noch im Outlet-Center festgenommen werden. Ein 35-Jähriger lief vollgepackt mit entwendeter Kleidung quer über die Straße in Richtung Autobahn 8. Dort versteckte er sich zunächst im Gebüsch, lief dann aber weiter auf die Fahrbahn der Autobahn. Hier lief er kreuz und quer über die Fahrbahn und versteckte sich dann wieder auf der anderen Seite im Gebüsch. Durch die Beamten wurde er nach kurzer Suche erblickt und festgenommen. Die entwendete Kleidung im Wert von circa 1200,- Euro hatte er noch bei sich. Beide Männer wurden zur Durchführung verschiedener Maßnahmen der Strafverfolgung auf die Polizeidienststelle verbracht. Für die Suche nach dem Täter sowie dessen Festnahme musste die A8 im Bereich des Outlet-Centers für kurze Zeit in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem größeren Rückstau.

Bei den Einsatzmaßnahmen waren neben Beamten der Polizei Zweibrücken auch Einsatzkräfte der Polizei Pirmasens beteiligt.

Fall 2: Dreiköpfige Gruppe von Ladendieben festgenommen

Noch während der Einsatzmaßnahmen zur ersten Täterfestnahme meldete sich kurz nach 18 Uhr der Sicherheitsdienst des Fashion Outlet erneut. Nun war schon wieder eine Gruppe von Ladendieben unterwegs. In einem Sportgeschäft trafen die Beamten auf einen 21-, einen 17- und einen 15-Jährigen. Diese klauten zuvor in mehreren Läden des Einkaufscenters und erbeuteten so Kleidung im Wert von circa 800,- Euro. Dabei benutzten sie eine Zange, mit welcher sie die Diebstahlssicherungen entfernten. Diese drei Straftäter wurden ebenfalls festgenommen und zu weiteren strafprozessualen Maßnahmen der Dienststelle zugeführt.

Auch in diesem Fall unterstützten Einsatzkräfte der Polizei Pirmasens die Polizei Zweibrücken. |pizw

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