PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 28./29.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ Augustendorf - Einbruch in Wohnhaus
Am 27.03.2026, gegen 19:20 Uhr kam es in der Dorfstraße in 
Augustendorf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus eines 
landwirtschaftlichen Hofes. Das Wohnhaus liegt direkt an der 
Dorfstraße.
Ein Täter hebelte das Küchenfenster des Wohnhauses auf und 
verschaffte sich so Zugang. Im Haus wurden die Schränke durchwühlt. 
Die Bewohnerin war zum Tatzeitpunkt nicht zuhause. Der Täter konnte 
im Anschluss unerkannt fliehen.
Zur Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. 
Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04491/93390 entgegen. 


Barßel - Trunkenheit im Straßenverkehr
Am 28.03.2026, gegen 15:19 Uhr meldete ein Zeuge einen haltenden Pkw 
mit laufendem Motor im Kreuzungsbereich Falkendamm/ Lerchendamm in 
Barßel. 
Die Person auf dem Fahrersitz war nicht ansprechbar und 
augenscheinlich bewusstlos. Die alarmierte Besatzung des 
Rettungsdienstes und die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass 
es sich nicht um einen medizinischen Notfall handelte. Schnell 
erhärtete sich der Verdacht, dass der 29-jährige Fahrer aus dem 
Saterland deutlich zu viel alkoholische Getränke konsumiert hatte. 
Ein Vortest ergab einen Wert von 2,11 Promille. 
Dem 29-Jährigen wurde im weiteren Verlauf im Krankenhaus eine 
Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde nach richterlicher 
Entscheidung beschlagnahmt.  
Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im 
Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
Einsatz- und Streifendienst - PHK Boss
Telefon: 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 29.03.2026 – 12:03

    POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 28.-29.03.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Taschendiebstahl Zu einem Fall von Taschendiebstahl kam es am Samstag gegen 16:00 Uhr im ALDI-Markt an der Anemonenstraße in Cloppenburg. Einer 67-Jährigen aus Cloppenburg wurde aus der verschlossenen Jackentasche die Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Täter bei der Tatausführung beobachtet haben. ...

    mehr
  • 29.03.2026 – 09:18

    POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 29.03.26

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruchdiebstahl in einen Elektrofachmarkt In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Elektrofachmarkt an der Lindenstraße in Lohne. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe ein und drangen so in das Gebäudeinnere. Hier begaben sie sich unter anderem zum Empfangsbereich und entwendeten dort eine Geldkassette. Anschließend ...

    mehr
  • 28.03.2026 – 10:19

    POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 27/28.03.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta -Wohnungseinbruch- Am 27.03.2026 kam es in Vechta, Dersastraße, zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Der unbekannte Täter gelangte über ein Fenster in das Objekt und durchsuchte alle Räumlichkeiten. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum von 19:15 Uhr - 21:30 Uhr eingeengt werden. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren