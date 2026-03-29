Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 28./29.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ Augustendorf - Einbruch in Wohnhaus Am 27.03.2026, gegen 19:20 Uhr kam es in der Dorfstraße in Augustendorf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Hofes. Das Wohnhaus liegt direkt an der Dorfstraße. Ein Täter hebelte das Küchenfenster des Wohnhauses auf und verschaffte sich so Zugang. Im Haus wurden die Schränke durchwühlt. Die Bewohnerin war zum Tatzeitpunkt nicht zuhause. Der Täter konnte im Anschluss unerkannt fliehen. Zur Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04491/93390 entgegen. Barßel - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 28.03.2026, gegen 15:19 Uhr meldete ein Zeuge einen haltenden Pkw mit laufendem Motor im Kreuzungsbereich Falkendamm/ Lerchendamm in Barßel. Die Person auf dem Fahrersitz war nicht ansprechbar und augenscheinlich bewusstlos. Die alarmierte Besatzung des Rettungsdienstes und die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass es sich nicht um einen medizinischen Notfall handelte. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass der 29-jährige Fahrer aus dem Saterland deutlich zu viel alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Dem 29-Jährigen wurde im weiteren Verlauf im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde nach richterlicher Entscheidung beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

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